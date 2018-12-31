Son Dakika Haberleri: ABD Borsaları Açılış Öncesi İşlemlerde Yükselişte

ABD Borsaları Açılış Öncesi İşlemlerde Yükselişte

44 dakika önce

– ABD piyasaları açılış öncesi işlemlerde, ABD'nin Çin'e uygulanan ek gümrük vergilerinden 1,000'i aşkın ürünü muaf tutacağı haberiyle yükselişe geçerek, Noel tatili sonrası başlayan yükselişlerini sürdürüyor.

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– ABD piyasaları açılış öncesi işlemlerde, ABD'nin Çin'e uygulanan ek gümrük vergilerinden 1,000'i aşkın ürünü muaf tutacağı haberiyle yükselişe geçerek, Noel tatili sonrası başlayan yükselişlerini sürdürüyor.

Açılış öncesi işlemlerde, Dow Jones yüzde 0.89, Nasdaq yüzde 0.86 ve S&P 500 yüzde 0.79 değer kazandı.

Euro dolar paritesi ise yüzde 0.18 artışla 1.1463 düzeyinde. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:30 Kaynak: DHA

Ekonomi
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