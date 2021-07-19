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SARAYBOSNA - ABD, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine askeri araç yardımında bulundu - Son Dakika

SARAYBOSNA - ABD, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine askeri araç yardımında bulundu

19.07.2021 13:59

ABD'nin, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine hibe ettiği 21 askeri araç, başkent Saraybosna'da düzenlenen törenle teslim edildi.

ABD'nin, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine hibe ettiği 21 askeri araç, başkent Saraybosna'da düzenlenen törenle teslim edildi.

Başkentteki Rajlovac Kışlası'nda gerçekleşen törende, ABD'nin Bosna Hersek'e Yüksek Hareket Kabiliyetli Çok Amaçlı Vasıta hibe ettiği ifade edildi.

Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic, yapılan yardımın, Bosna Hersek'in NATO'ya üyeliği yolunda yardımcı olacağını belirterek, "Sorumluluklarımızdan biri de silahlı kuvvetlerimizi yenilemekti. ABD, bugüne kadar 79 askeri araç hibe etti." dedi.

Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic de araçların farklı birçok alanda kullanılabildiğine işaret ederek, "İki ülke silahlı kuvvetleri ile ordularının ilişkileri giderek gelişiyor. Yıl sonuna kadar dört askeri helikopter de tarafımıza teslim edilecek." diye konuştu.

SARAYBOSNA - ABD, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine askeri araç yardımında bulundu
SARAYBOSNA - ABD, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine askeri araç yardımında bulundu
SARAYBOSNA - ABD, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine askeri araç yardımında bulundu
SARAYBOSNA - ABD, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine askeri araç yardımında bulundu
SARAYBOSNA - ABD, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine askeri araç yardımında bulundu
SARAYBOSNA - ABD, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine askeri araç yardımında bulundu
SARAYBOSNA - ABD, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine askeri araç yardımında bulundu
SARAYBOSNA - ABD, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine askeri araç yardımında bulundu
SARAYBOSNA - ABD, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine askeri araç yardımında bulundu

Tam Gemi Şok Denemeleri, Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SARAYBOSNA - ABD, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine askeri araç yardımında bulundu - Son Dakika


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