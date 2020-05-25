ABD, Brezilya'dan yabancıların ülkeye girişini durdurdu - Son Dakika

ABD, korona virüsün yayılmasına yönelik tedbirler kapsamında yabancı uyrukluların Brezilya'dan ülkeye girişlerini yasakladı.



Korona virüs salgınının merkezi olan ABD'de tedbirler arttırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, son 14 günde Brezilya'da bulunan yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişini askıya aldı. ABD Başkanı Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany yaptığı açıklamada, "Alınan karar Brezilya'da bulunan yabancı uyrukluların ülkemizde yeni vakaların kaynağı olmamasını sağlayacak" ifadelerini kullandı. McEnany, ayrıca bu yeni kısıtlamaların ABD ve Brezilya arasındaki ticaret akışını engellemeyeceğini söyledi.



ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Trump yönetiminin Brezilya'ya seyahat konusunda yeni kısıtlamalar getirdiğini ifade ederek bu durum kısa süreceğini umduğunu söyledi. O'Brien Beyaz Saray'ın diğer bölgeleri de dikkate alarak ülkelerin durumunu da inceleyeceğini duyurdu.



Son verilere göre 1 milyon 686 bin 436 vakanın görüldüğü ABD'de şuana kadar 99 bin 300 kişi hayatını kaybetti. Dünyada korona virüs vakasının en çok görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya'da ise toplam vaka sayısı 365 bin 213'e, ölü sayısı ise 22 bin 746'ya ulaştı. - WASHINGTON