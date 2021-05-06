ABD bu sahtekarı konuşuyor! Hükümetten aldığı korona destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldı - Son Dakika

ABD bu sahtekarı konuşuyor! Hükümetten aldığı korona destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldı

06.05.2021 08:28
ABD bu sahtekarı konuşuyor! Hükümetten aldığı korona destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldı, System.String[]

ABD'de pizza dükkanı sahibi bir kişinin, hükümetten aldığı koronavirüs destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldığı ortaya çıktı. Dükkanda çalışan 10 kişi bulunmasına rağmen sayıyı 50 olarak gösteren ve vergi levhasında da sahtecilik yapan Dana McIntyre isimli adam suçlu bulunması halinde 750 bin dolar ceza ve 40 yıl hapis cezası alabilir.

Amerika Birleşik Devletleri, Dana McIntyre isimli vatandaşı konuşuyor. ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan McIntyre hükümetten aldığı koronavirüs destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldığı ortaya çıktı.

ÇALIŞAN KİŞİ SAYISINI 5 KAT FAZLA GÖSTERDİ

Sahtecilik yaparak dükkanında çalışan kişi sayısını 5 kat fazla gösteren McIntyre bu sayede 660 bin dolar aldı. McIntyre'ın bu para ile yaptıkları ise sosyal medyada günün konusu oldu.

ABD bu sahtekarı konuşuyor! Hükümetten aldığı korona destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldı

ALPAKA ÇİFTLİĞİ VE 2 TANE OTOMOBİL SATIN ALDI

Sahtekar vatandaş, aldığı para ile Vermont eyaletindeki Grafton bölgesinde bulunan bir alpaka çiftliği satın aldı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, McIntyre birisi 1950 model Hudson Hornet olmak üzere iki tane de otomobil satın aldı.

VERGİ LEVHASINDA DA SAHTECİLİK YAPMIŞ

Rasta Pasta Pizzeria adlı pizza dükkanının sahibi olan adamın 10 olan çalışan sayısını 50 olarak gösterdiği, vergi levhasında da sahtecilik yaptığı ortaya çıktı. Hakkında soruşturma başlatılan McIntyre suçlu bulunması halinde 750 bin dolar ceza ve 40 yıl hapis cezası alabilir.

ABD bu sahtekarı konuşuyor! Hükümetten aldığı korona destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldı

Coronavirüs, Koronavirüs, Amerika, ABD, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD bu sahtekarı konuşuyor! Hükümetten aldığı korona destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Gayrimenkul zengini Tatlıcı ailesinde miras kavgası! Tüm servetini ABD'li eşine bırakınca işler karıştı Gayrimenkul zengini Tatlıcı ailesinde miras kavgası! Tüm servetini ABD'li eşine bırakınca işler karıştı Survivor 2021'de yeni önem başladı! İşte kırmızı ve mavi takım yarışmacıları Survivor 2021'de yeni önem başladı! İşte kırmızı ve mavi takım yarışmacıları Türkiye sınırında kavimler göçü! Onlarca mültecinin yurda böyle giriş yaptığı iddia edildi Türkiye sınırında kavimler göçü! Onlarca mültecinin yurda böyle giriş yaptığı iddia edildi İngiltere'de otel karantinasından kaçınmak isteyen yolcular Türkiye üzerinden seyahat ediyor İngiltere'de otel karantinasından kaçınmak isteyen yolcular Türkiye üzerinden seyahat ediyor Görevden alınan eski bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kardemir'e yönetim kurulu üyesi oldu Görevden alınan eski bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kardemir'e yönetim kurulu üyesi oldu Fenerbahçe'nin maçına hakem Ali Koç atandı, ortalık karıştı! MHK sorumluları görevden aldı Fenerbahçe'nin maçına hakem Ali Koç atandı, ortalık karıştı! MHK sorumluları görevden aldı Banu Ilıcalı'dan eşi Efe Ceyhun'a romantik mesaj Banu Ilıcalı'dan eşi Efe Ceyhun'a romantik mesaj Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti

Son Dakika Haberleri
17:54 Türkiye ve Mısır 8 yıl sonra yeniden masada
17:51 Dünyada huzur kalmayınca, tatil için yeni alan uzay oldu! İşte 3 günlük fiyatı
17:37 Crystal Palace, Ozan Tufan'dan vazgeçmiyor! Serbest kalma maddesini ödeyip, transferi bitirecek
17:25 Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e açıldı
17:23 Son Dakika! Geçtiğimiz haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en çok azalan 5 il açıklandı
17:16 Hasret sona erecek! Premier Lig'in son iki haftasında taraftarlar tribüne geri dönüyor
17:07 ABD'li bilim adamlarından korkutan iddia: Çin'in fırlattığı roket İstanbul'a düşebilir!
17:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı tedarikiyle ilgili Putin'le görüştü
16:56 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı 'Beraberlik yeter' düşüncesi çılgına çevirdi!
16:33 Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada
Çin'in kontrolden çıkan dev roketi nereye düşecek? İhtimaller arasında İstanbul ve Ankara da var Çin'in kontrolden çıkan dev roketi nereye düşecek? İhtimaller arasında İstanbul ve Ankara da var         
07:58
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: İstanbul'dan gidenlerin döneceği 18 Mayıs ve 18 Haziran tarihlerinde tedbirli olmalıyız Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: İstanbul'dan gidenlerin döneceği 18 Mayıs ve 18 Haziran tarihlerinde tedbirli olmalıyız         
07:30
Nefes kesen rehine operasyonu! Cama çıkıp yardım istedi, devreye özel harekat girdi Nefes kesen rehine operasyonu! Cama çıkıp yardım istedi, devreye özel harekat girdi         
05:09
Mehmet Günsür '20 yaş' akımına katıldı, Cem Yılmaz yaptığı yorumla kırdı geçirdi Mehmet Günsür '20 yaş' akımına katıldı, Cem Yılmaz yaptığı yorumla kırdı geçirdi         
22:58
Tekneyle denize açılıp çıplak poz veren turist kadınlar gözaltına alındı Tekneyle denize açılıp çıplak poz veren turist kadınlar gözaltına alındı         
22:12
MHP ile yaşanan gerginlik sonrası Habertürk'te peş peşe ayrılıklar MHP ile yaşanan gerginlik sonrası Habertürk'te peş peşe ayrılıklar         
20:45
Kalben'in kendisine Kalben'in kendisine "Zayıflasan keşke" diyen takipçisine verdiği yanıt paylaşım rekoru kırıyor         
19:51
Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde         
16:50
Koronaya yakalanan babasına su vermeye çalışan genç kızın videosu dünyayı ağlattı Koronaya yakalanan babasına su vermeye çalışan genç kızın videosu dünyayı ağlattı         
16:27
Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi         
16:09
Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı         
15:32
Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti         
15:30
Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu         
15:04
Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak! Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak!         
14:40
Kayınpederini Kayınpederini "Geber geber" diyerek bıçaklayan gelin, hakim karşısına çıktı         
14:36
20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2021 08:35:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD bu sahtekarı konuşuyor! Hükümetten aldığı korona destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement