Son Dakika Haberleri: ABD, Bulgaristan'a 1.6 milyar dolarlık F-16 satacak
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ABD, Bulgaristan'a 1.6 milyar dolarlık F-16 satacak

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından basına yapılan açıklamada, Bulgaristan'la 1 milyar 673 milyon değerinde F-16 savaş uçağı ve destek ekipmanlarının satışı konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

ABD, Bulgaristan'a 1.6 milyar dolarlık F-16 satacak, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanlığı'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından basına yapılan açıklamada, Bulgaristan'la 1 milyar 673 milyon değerinde F-16 savaş uçağı ve destek ekipmanlarının satışı konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) yaptığı açıklamada "Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan Hükümetine F-16 C/D Blok ve 70/72 destek ekipmanlarının satışı konusunda yaklaşık 1 milyar 673 milyon dolarlık olası bir askeri satışı onaylama kararı aldı" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Aralık ayında Washington'un Sofya'yla işbirliği yapmaya kararlı olduğunu söylemiş, F-16 savaş uçağı satın alımını sağlamak için ülkenin bütçe sınırlarını karşıladığını duyurmuştu. Geçtiğimiz 25 yıl boyunca ABD, askeri yeteneklerini güçlendirmek için Bulgaristan'a 200 milyon dolarlık güvenlik yardımı sağladı. Pompeo'ya göre, bu yatırımlar sayesinde Bulgaristan, NATO'nun gelişmesi sürecinde birlikte çalışabilecek önemli bir müttefik olacak.

Uçak alımına muhalefetten tepki

Öte yandan Bulgaristan Rönesansının Alternatifleri Partisi (ABV) Başkanı Rumen Petkov, "Bence size en pahalı elektrikli süpürgeyi satmaya çalıştıklarında arkadaşlarınız hakkında kötü konuşamazsınız, aynen F-16'ınların olduğu gibi" diyerek yeni bir tartışma başlattı. Petkov, Nisan ayında "Anlaşmanın sadece ABD ekonomisine 2 milyar dolar kazandıracağını" ve Bulgaristan'ın bu uçaklarla kimseyi korkutamayacağını iddia etmişti. - WASHINGTON
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:57 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Bulgaristan, Politika
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