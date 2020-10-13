ABD Bulgaristan'da 2 bin 500 daimi askeri personel bulunduracak - Son Dakika

ABD Bulgaristan'da 2 bin 500 daimi askeri personel bulunduracak

13.10.2020 14:27
ABD Bulgaristan'da 2 bin 500 daimi askeri personel bulunduracak, System.String[]

Bulgaristan ile ABD savunma bakanlıkları arasında imzalanan 10 yıllık Karşılıklı İşbirliği Yol Haritası'nda, Bulgaristan'da daimi olarak konuşlandırılabilecek Amerikan askeri personel sayısı 2 bin 500 olarak belirlendi.

Bulgaristan ile ABD savunma bakanlıkları arasında imzalanan 10 yıllık Karşılıklı İşbirliği Yol Haritası'nda, Bulgaristan'da daimi olarak konuşlandırılabilecek Amerikan askeri personel sayısı 2 bin 500 olarak belirlendi.

Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Amiral Emil Eftimov, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov'un geçen hafta yaptığı Washington ziyareti sırasında ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile imzaladığı belgenin içeriği konusunda basını bilgilendirdi.

Eftimov, ABD'nin Bulgaristan'da sürekli olarak bulundurabileceği askeri personel sayısının 2 bin 500 olacağını açıkladı. Ülkedeki Amerikan askerlerin sayısında artış öngörülmediğine işaret eden Eftimov, bu askerlerin ABD'nin Bulgaristan'da kullandığı 4 askeri üste konuşlandırılacağını söyledi. Ülkede görev yapacak askerlerin sayısı, dönüşümleri sırasında 3 aylık sınırlı sürede 5 bine kadar yükselebilecek.

Amiral Eftimov, Bulgaristan Ulusal Televizyonuna (BNT) açıklamasında, "Novo Selo" kara kuvvetleri poligonu, "Bezmer" ve "Graf İgnatievo" hava üsleri ile "Aytos" askeri lojistik merkezinde görev yapacak Amerikan birliklerinin dönüşüm döngülerinin sıklaştırılmasının da öngörüldüğünü ifade etti.

ABD-Bulgaristan Askeri İşbirliği Yol Haritasına göre, Amerika, Bulgar ordusunun modernizasyon programına 16 milyon 400 bin dolarlık maddi destek verecek.

ABD'nin Bulgaristan'daki askeri temsili iki ülke arasında 2006 yılında ilk askeri iş birliği protokolünün imzalanmasıyla başlamıştı. İkili iş birliği kapsamında Bulgaristan ayrıca, ABD'den 8 F-16 Block 70 savaşı uçağı satın almıştı. Uçaklar 2024 yılında Bulgaristan'a teslim edilecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Genelkurmay Başkanı, Yol Haritası, Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Bulgaristan'da 2 bin 500 daimi askeri personel bulunduracak - Son Dakika

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