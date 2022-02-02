Üye Girişi
ABD, Burkina Faso'ya 450 milyon dolarlık yardımını askıya aldı - Son Dakika

ABD, Burkina Faso'ya 450 milyon dolarlık yardımını askıya aldı

02.02.2022 13:51
ABD, Burkina Faso'ya 450 milyon dolarlık yardımını askıya aldı

ABD Kongresince kurulan "Millennium Challenge Corporation" (MCC) adlı dış yardım kuruluşunun, geçen hafta seçilmiş başkanın darbe ile devrilmesinin ardından Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'ya 450 milyon dolarlık yardımı durdurduğu bildirildi.

ABD Kongresince kurulan "Millennium Challenge Corporation" (MCC) adlı dış yardım kuruluşunun, geçen hafta seçilmiş başkanın darbe ile devrilmesinin ardından Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'ya 450 milyon dolarlık yardımı durdurduğu bildirildi.

2004'te kurulan MCC tarafından yapılan açıklamada, 450 milyon dolarlık yardımın durdurulması kararının, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'ye karşı ayaklanma nedeniyle verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Burkina Faso'da askeri yetkililerin anayasayı askıya aldıklarını ve ulusal meclisi feshettiklerini iddia ettiği belirtilirken, bu eylemlerin MCC'nin demokratik yönetişimi ve hukukun üstünlüğünü destekleme yönündeki ilkeleriyle çeliştiğinin altı çizildi.

Joe Biden yönetimi, Burkina Faso'daki olayların darbe olup olmadığı konusunda henüz bir karar vermedi ancak MCC'nin yardımları durdurması, ABD'nin yaşananlara binaen attığı ilk adım olarak görülüyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD'nin halen olanları gözden geçirdiğini ancak bu arada çoğu yardımı durdurmaya karar verdiğini söylemişti.

Burkina Faso'da Darbe

Burkina Faso'da bir grup asker, 23 Ocak Pazar günü yönetime el koymuş ve devlet televizyonu RTB'de darbe bildirisi okumuştu.

Bildiri, kendilerine "Kurtuluş ve Restorasyon için Yurtsever Hareket (MPSR)" adını veren grup adına Yüzbaşı Kader Ouedraogo tarafından okunmuş, Ouedraogo, Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore iktidarının devrildiğini ve Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın MPSR'nin lideri olduğunu söylemişti.

Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore ise 24 Ocak Pazartesi günü istifa ederek görevinden ayrılmıştı.

Kabore'yi zora sokan terör sorunu

Burkina Faso'da son dönemde düzenlenen saldırılarda çok sayıda askerin yaşamını yitirmesi kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Terörle mücadelede başarısızlıkla eleştirilen Kabore'nin istifası için ülke çapında eylemler düzenlenmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Burkina Faso, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Burkina Faso'ya 450 milyon dolarlık yardımını askıya aldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:48 Son dakika: Bakan Soylu paylaştığı fotoğraflarda Yunan birliklerinin geri ittiği 12 göçmen donarak öldü
13:44 Dolandırıcıların yeni hedefi sokakta yaşayanlar! 18 milyon borçla camiye sığınanlar var
13:34 İlk iş günüydü, yola çıktıktan hemen sonra kepçenin altında kalarak can verdi! Acil tıp teknisyeninin acı sonu
13:34 Beşiktaş'a transfer olan Gedson Fernandes hakkında Burak Elmas'tan dikkat çeken yorum: İsteseydik alırdık
13:30 El Türki'den itiraf: IŞİD'in suikast listesinde Acun Ilıcalı, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu vardı
13:13 Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, taraftarı havalara uçuracak müjdeyi verdi! Eric Pulgar resmen Galatasaray'da
13:09 Şarkıcı Tarkan, koronavirüse yakalandı: İyi ki aşılıyım!
13:06 İstanbul'daki gizemli kazının sebebi ortaya çıktı: Kayıp M.K.
13:05 Dördüncü kattan düşmeden önceki son anlar! Kübra Ece'nin son görüntüsü ortaya çıktı
13:04 Rizespor, Beşiktaş'tan kiraladığı Gedson Fernandes'i almak için Portekiz'e gitti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 13:59:35. #1.12#
SON DAKİKA: ABD, Burkina Faso'ya 450 milyon dolarlık yardımını askıya aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement