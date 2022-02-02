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ABD büyük bir kış fırtınasına hazırlanıyor - Son Dakika

ABD büyük bir kış fırtınasına hazırlanıyor

02.02.2022 11:14
ABD büyük bir kış fırtınasına hazırlanıyor

ABD'de etkili olacak bir fırtınanın ilerleyen günlerde ülkenin yaklaşık 3 bin kilometrelik bir bölümünde hasara yol açarak yoğun kar, buz ve aşırı soğuk getirmesi bekleniyor.

ABD'de etkili olacak bir fırtınanın ilerleyen günlerde ülkenin yaklaşık 3 bin kilometrelik bir bölümünde hasara yol açarak yoğun kar, buz ve aşırı soğuk getirmesi bekleniyor.

Ulusal Hava Durumu Servisi, Texas ve New Mexico'dan Michigan, Illinois, New York ve Vermont'a kadar kış fırtınası uyarıları yayımladı.

New Mexico ve daha alçak kesimde kalan birçok bölgede hava sıcaklığının birkaç gün boyunca donma noktasının altında kalacağı belirtildi.

Ulusal Hava Durumu Servisinden meteorolog Brian Guyer, New Mexico'nun doğusundaki bazı bölgelerde sıcaklıkların, soğuk rüzgar faktörüyle sıfırın altında 20 ila 25 derece gibi hissedilebileceğini söyledi.

Bir önceki yıl yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik kesintilerinin yaşandığı Texas'ta Kamu Hizmetleri Komisyonu Başkanı Peter Lake, "Son birkaç ayda uygulamaya koyduğumuz reformları biliyoruz ve şebekelerimizin bu kış için güvenilir ve hazır olduğunu garanti ediyoruz." dedi.

Texas Valisi Greg Abbott da büyük bir kış fırtınası söz konusu olduğunda hiçbir garanti olmadığını kabul etti ancak eyaletin er ya da geç ek elektrik kaynağı olduğundan emin olmak için daha fazla güç rezervi ekleme planına duyduğu güveni dile getirdi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Hava Durumu, Teksas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD büyük bir kış fırtınasına hazırlanıyor - Son Dakika


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