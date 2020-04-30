ABD Büyükelçiliği:

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Amerikalılar ve Türkler, Covid-19'u birlikte çaba göstererek yenecek" denildi.



ABD Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyükelçi Satterfield ve Savunma Ataşesi Tümgeneral Reed, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığında görevli dostlarımızla beraber Türkiye'nin ABD'ye yönelik tıbbi malzemelerden oluşan ikinci cömert bağışını taşıyan uçağı bu sabah uğurladı. Sevkiyat, 1 Mayıs'ta Andrews JBA'ya ulaşacak. İçinde bulunduğumuz bu sıkıntılı dönemde ülkeler, partnerler ve müttefikler, daha önce bir benzerini görmediğimiz şekilde birlikte hareket ediyor. Amerikalılar ve Türkler, Covid-19'u birlikte çaba göstererek yenecek" denildi. - ANKARA