ABD Büyükelçiliği: "Derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım kuruluşlarının kesintisiz... - Son Dakika
Son Dakika Politika ABD Büyükelçiliği: 'Derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım kuruluşlarının kesintisiz... - Son Dakika

ABD Büyükelçiliği: "Derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım kuruluşlarının kesintisiz...

6 saat önce

ABD Büyükelçiliği: "Derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım kuruluşlarının kesintisiz bombardımanlardan kaçan yüz binlerce insanın acılarını hafifletmek amacıyla çatışmalardan etkilenen bölgelere tam erişiminin sağlanması çağrısında bulunuyoruz.

ABD Büyükelçiliği:

ABD Büyükelçiliği: "Derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım kuruluşlarının kesintisiz bombardımanlardan kaçan yüz binlerce insanın acılarını hafifletmek amacıyla çatışmalardan etkilenen bölgelere tam erişiminin sağlanması çağrısında bulunuyoruz." - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:30 Kaynak: İHA
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