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ABD Büyükelçiliği: "Derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım kuruluşlarının kesintisiz...
6 saat önce
ABD Büyükelçiliği: "Derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım kuruluşlarının kesintisiz bombardımanlardan kaçan yüz binlerce insanın acılarını hafifletmek amacıyla çatışmalardan etkilenen bölgelere tam erişiminin sağlanması çağrısında bulunuyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:30 Kaynak: İHA
ABD Büyükelçiliği: "Derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım kuruluşlarının kesintisiz bombardımanlardan kaçan yüz binlerce insanın acılarını hafifletmek amacıyla çatışmalardan etkilenen bölgelere tam erişiminin sağlanması çağrısında bulunuyoruz." - ANKARA
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