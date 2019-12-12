ABD Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Perrin TTSO ve DKİB'i ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Perrin TTSO ve DKİB'i ziyaret etti - Son Dakika

ABD Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Perrin TTSO ve DKİB'i ziyaret etti

7 saat önce

ABD Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Roy Perrin, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğini (DKİB) ziyaret etti.

ABD Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Perrin TTSO ve DKİB'i ziyaret etti, System.String[]

ABD Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Roy Perrin, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğini (DKİB) ziyaret etti.

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Perrin, Türkiye'nin ABD'nin önemli partnerlerinden biri ve bölgesinde çok önemli bir ülke olduğunu söyledi.

ABD'li firmaların Türkiye'de çok aktif durumda olduğunu belirten Perrin, "Türkiye sadece büyük bir pazar olarak değil çevresindeki ülkelere ulaşmak adına da önemli bir yatırım merkezi konumunda bulunuyor. ABD olarak Türkiye ile ticareti artırmak istiyoruz." dedi.

TTSO Başkanı Hacısalihoğlu da Trabzon'a ilişkin bilgi verdiği Perrin'e, ABD'li firmaları, Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'ne davet ettiklerini söyledi.

Perrin, ziyaretinin ardından DKİB'e gitti.

DKİB Yönetim Kurulu üyesi ve ABD ülke koordinatörü Erdal Özer ile genel sekreter İdris Çevik, heyete, Trabzon ve Doğu Karadeniz'den ABD'ye yapılan ihracatla ilgili bilgi verdi.

Özer, Doğu Karadeniz'in ABD'ye dış satımının yüzde 75'lik kısmının Trabzon'dan gerçekleştirildiğini, fındık, savunma sanayi, çay ve işlenmiş gıda ürünlerinin ihracatta ilk sırayı aldığını kaydetti.

Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Amerika Birleşik Devletleri, Trabzon, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:32 Kaynak: AA
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