ABD Büyükelçiliği Hibe Programı - Son Dakika

ABD Büyükelçiliği Hibe Programı duyurusu yayınlanmıştır. Desteklenmesi öngörülen proje konuları;
• Ortak Güvenliğin Desteklenmesi
• Ekonomik Refahın Güçlendirilmesi
• Demokratik Değerlerin Pekiştirilmesi
• Türk-Amerikan İlişkilerinin Güçlendirilmesi
Olarak belirlenmiştir. Çağrı 26 Nisan 2021 tarihinde başlamış olup, başvurular 18 Haziran 2021 17. 00'a (TSİ) kadar devam edecektir.
Proje başına sağlanacak mali destek en az $5000 en fazla ise $50. 000 olacak, personel maliyeti, toplam desteklenen tutarın %25'ini geçemeyecektir.
Detaylı bilgilere aşağıdaki adresten erişilebilmektedir:
https://tr. usembassy. gov/education-culture/grant-opportunities/grants_program_april2021/
Kaynak: Habermetre
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