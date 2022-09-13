ABD Büyükelçiliği: "Terörle Mücadelede NATO Müttefikimiz Türkiye'nin Yanındayız"

"ABD Büyükelçiliği olarak, 11 Eylül 2022 tarihinde Kuzey Irak'ta teröristlerle çıkan çatışmada hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimizi iletiyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız."

Kaynak: ANKA

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