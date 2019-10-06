Son Dakika Haberleri: "ABD Büyükelçiliği işine baksın"
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"ABD Büyükelçiliği işine baksın"

1 saat önce

Saadet Partisinden, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından, FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşımının beğenilmesine tepki gösterilerek, "ABD Büyükelçiliğine kendi işine bakmasını öneriyor, hiçbir elçiliğin siyasetimiz hakkında böyle...

Saadet Partisinden, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından, FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşımının beğenilmesine tepki gösterilerek, "ABD Büyükelçiliğine kendi işine bakmasını öneriyor, hiçbir elçiliğin siyasetimiz hakkında böyle yorumlarda bulunma hakkına sahip olmadığını belirtmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Saadet Partisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Amerika Büyükelçiliği tarafından Türkiye siyasetinin geleceğine dönük olan "hadsiz" bir paylaşımı sosyal medyada beğenilmesinin hiçbir surette kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Türkiye'nin yarım asırlık siyasi hayatının dışarıdan yapılan müdahalelere karşı mücadeleyle geçtiğine işaret edilen açıklamada, "Bu sebeple ABD Büyükelçiliğine kendi işine bakmasını öneriyor, hiçbir elçiliğin siyasetimiz hakkında böyle yorumlarda bulunma hakkına sahip olmadığını belirtmek istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ergun Babahan, Twitter, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 07:26 Kaynak: AA
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