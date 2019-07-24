ABD Büyükelçiliği: "Jeffrey'in görüşmeleri samimi, yapıcı ve pozitif geçti."
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ABD Büyükelçiliği: "Jeffrey'in görüşmeleri samimi, yapıcı ve pozitif geçti.
ABD Büyükelçiliği: "Jeffrey'in görüşmeleri samimi, yapıcı ve pozitif geçti." - ANKARA Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:18 Kaynak: İHA
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