Son Dakika Haberleri: ABD Büyükelçiliği: "Jeffrey'in görüşmeleri samimi, yapıcı ve pozitif geçti."
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ABD Büyükelçiliği: "Jeffrey'in görüşmeleri samimi, yapıcı ve pozitif geçti."

1 saat önce

ABD Büyükelçiliği: "Jeffrey'in görüşmeleri samimi, yapıcı ve pozitif geçti.

ABD Büyükelçiliği:
ABD Büyükelçiliği: "Jeffrey'in görüşmeleri samimi, yapıcı ve pozitif geçti." - ANKARA
Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:18 Kaynak: İHA
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