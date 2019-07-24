Son Dakika Haberleri: ABD Büyükelçiliği: Menbiç yol haritası hızlandırılarak yürütülecek
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ABD Büyükelçiliği: Menbiç yol haritası hızlandırılarak yürütülecek

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği Suriye'nin Menbiç kentinde yürütülecek yol haritası hakkında duyuruda bulundu.

ABD Büyükelçiliği: Menbiç yol haritası hızlandırılarak yürütülecek, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği Suriye'nin Menbiç kentinde yürütülecek yol haritası hakkında duyuruda bulundu.

Elçilik, ABD ile Türkiye'nin bu süreci hızlandırarak somut adımlar atacaklarını belirtti.
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Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:22 
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