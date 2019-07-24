ABD Büyükelçiliği: Menbiç yol haritası hızlandırılarak yürütülecek
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği Suriye'nin Menbiç kentinde yürütülecek yol haritası hakkında duyuruda bulundu.
Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) Büyükelçiliği Suriye
'nin Menbiç kentinde yürütülecek yol haritası hakkında duyuruda bulundu.
Elçilik, ABD ile Türkiye
'nin bu süreci hızlandırarak somut adımlar atacaklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:22
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