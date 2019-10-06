ABD Büyükelçiliği'nden Bahçeli tweeti ile ilgili yeni açıklama
24 dakika önce
ABD Büyükelçiliği, Devlet Bahçeli ile ilgili bir yorumun beğenilmesine ilişkin bir özür mesajı daha yayımladı.
ABD Büyükelçiliği, Devlet Bahçeli ile ilgili bir yorumun beğenilmesine ilişkin bir özür mesajı daha yayımladı. Twitter paylaşımında "Tweetin içeriğini onaylamıyoruz. Bu hata için pişmanlığımızı yineliyoruz" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:21
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