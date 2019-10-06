Son Dakika Haberleri: ABD Büyükelçiliği'nden Bahçeli tweeti ile ilgili yeni açıklama
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ABD Büyükelçiliği'nden Bahçeli tweeti ile ilgili yeni açıklama

24 dakika önce

ABD Büyükelçiliği, Devlet Bahçeli ile ilgili bir yorumun beğenilmesine ilişkin bir özür mesajı daha yayımladı.

ABD Büyükelçiliği'nden Bahçeli tweeti ile ilgili yeni açıklama, System.String[]

ABD Büyükelçiliği, Devlet Bahçeli ile ilgili bir yorumun beğenilmesine ilişkin bir özür mesajı daha yayımladı. Twitter paylaşımında "Tweetin içeriğini onaylamıyoruz. Bu hata için pişmanlığımızı yineliyoruz" denildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Devlet Bahçeli, Twitter, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:21 
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