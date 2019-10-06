Son Dakika Haberleri: ABD Büyükelçiliği'nden 'Bahçelisiz siyaset' paylaşımıyla ilgili ikinci özür
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ABD Büyükelçiliği'nden 'Bahçelisiz siyaset' paylaşımıyla ilgili ikinci özür

1 saat önce

ABD Büyükelçiliği'nden 'Bahçelisiz siyaset' paylaşımıyla ilgili ikinci özür

ABD Büyükelçiliği'nden 'Bahçelisiz siyaset' paylaşımıyla ilgili ikinci özür, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği, dün resmi Twitter hesaplarından gazeteci Ergun Babahan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili paylaşımının beğenilmesi dolayısıyla ikinci kez özür diledi.


ABD elçiliğinden yapılan açıklamada, 'Dün Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergun Babahan ile bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı tweetin de içeriğini onaylamıyor ve kabul etmiyoruz. Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz' dendi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Ergun Babahan, Twitter, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:46 
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