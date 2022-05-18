ABD Büyükelçiliği'nden Vatandaşlarına 'Miting' Uyarısı: Gösteri ve Protestolardan Kaçının - Son Dakika
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ABD Büyükelçiliği'nden Vatandaşlarına 'Miting' Uyarısı: Gösteri ve Protestolardan Kaçının

18.05.2022 23:34
ABD Büyükelçiliği'nden Vatandaşlarına 'Miting' Uyarısı: Gösteri ve Protestolardan Kaçının

ABD Büyükelçiliği, CHP'nin cumartesi günü İstanbul'da yapacağı miting nedeniyle vatandaşlarını uyardı. Türkiye’de daha önce yapılan protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldığını anımsatan Büyükelçilik, vatandaşlarına, “Bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir. Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının” uyarısı yaptı.

ABD Büyükelçiliği, CHP'nin cumartesi günü İstanbul'da yapacağı miting nedeniyle vatandaşlarını uyardı. Türkiye'de daha önce yapılan protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldığını anımsatan Büyükelçilik, vatandaşlarına, "Bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir. Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının" uyarısı yaptı.

ABD'nin Büyükelçiliği, CHP'nin 21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe'de yapacağı miting nedeniyle bugün internet sitesinde, Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik uyarıda bulundu. Büyükelçiliğin uyarısında şunlar kaydedildi:

"21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe'de CHP'nin miting düzenlemesi planlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü önlem aldı. Geçmiş protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldı. Bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir. Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının."

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Kaynak: ANKA

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