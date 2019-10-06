ABD Büyükelçiliği'ne tweet tepkisi
36 dakika önce
Twitter'dan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili olumsuz bir yorumun Amerikan Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından beğenilmesine MHP ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan tepki geldi.
Twitter'dan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili olumsuz bir yorumun Amerikan Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından beğenilmesine MHP ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan tepki geldi. Amerikan Büyükelçiliği ise olayın yanlışlıkla olduğunu ifade ederek özür diledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:26
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