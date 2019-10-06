ABD Büyükelçiliği'ne tweet tepkisi

Twitter'dan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili olumsuz bir yorumun Amerikan Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından beğenilmesine MHP ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan tepki geldi. Amerikan Büyükelçiliği ise olayın yanlışlıkla olduğunu ifade ederek özür diledi.