Son Dakika Haberleri: ABD Büyükelçiliği'ne tweet tepkisi
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ABD Büyükelçiliği'ne tweet tepkisi

36 dakika önce

Twitter'dan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili olumsuz bir yorumun Amerikan Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından beğenilmesine MHP ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan tepki geldi.

ABD Büyükelçiliği'ne tweet tepkisi, System.String[]

Twitter'dan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili olumsuz bir yorumun Amerikan Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından beğenilmesine MHP ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan tepki geldi. Amerikan Büyükelçiliği ise olayın yanlışlıkla olduğunu ifade ederek özür diledi.

Devlet Bahçeli, Twitter, MHP, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:26 
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Amerikan Büyükelçiliği skandal Bahçeli tweeti sonrası özür diledi
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