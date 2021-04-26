ABD Büyükelçiliği önünde sözde 'soykırım' tepkisi - Son Dakika

ABD Büyükelçiliği önünde sözde 'soykırım' tepkisi

ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde 'soykırım' açıklaması, ABD Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, ABD Büyükelçiliği önünde toplanarak, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamasına tepki gösterdi. Gruba, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı da destek verdi. Grup, 'ABD tek dişi kalmış canavardır' yazılı pankart açarak, 'soykırım yapmadık vatan savunduk', 'PKK'ya silahlar İncirlik'ten gidiyor', 'Ermeni soykırımı yalanını İsviçre'de bitirdik' yazılı dövizler açtı.

Özgür Bursalı, açıklamasında, "Soykırım, bir hukuk kavramıdır, bir suç tanımıdır. Soykırım suçunun varlığına, yetkili mahkeme karar verir. Soykırım hükmünde bulunmaya bırakalım cumhurbaşkanlarını, parlamentoları ve hükümetleri, herhangi bir mahkeme bile yetkili değildir. Joe Biden, soykırıma hükmedemez. Joe Biden, mahkemenin yetkisini gasbedemez! Joe Biden bir futbol maçında gol kararı verebiliyor mu? Veremez, çünkü o maçların hakemi değil. Soykırıma da hükmedemez; çünkü yetkili mahkeme değil. Açıklamalarının hukuki hiçbir değeri ve karşılığı yoktur. Türkiye'yi savunan hükümetin, cesur, kararlı, tutarlı olması gerekir" dedi. Kalabalık, açıklamanın ardından dağıldı.

Daha sonra Sivil Toplum Kuruluşları Derneği ile Ankara Seğmenler Kulübü üyeleri de ABD Büyükelçiliği önünde toplanarak, Joe Biden'in açıklamasını protesto etti. Seğmenler davul-zurna eşliğinde gösteri yaparak, tepkilerini gösterdi.