Son Dakika Haberleri: ABD Büyükelçiliği önünde Trump'a tepki eylemi
Son Dakika Güncel ABD Büyükelçiliği önünde Trump'a tepki eylemi

ABD Büyükelçiliği önünde Trump'a tepki eylemi

46 dakika önce

Başkent'te toplanan bir grup, ABD Büyükelçiliği önünde ABD Başkanı Trump'un açıklamalarına tepki için eylem yaptı.

ABD Büyükelçiliği önünde Trump'a tepki eylemi, System.String[]

Başkent'te toplanan bir grup, ABD Büyükelçiliği önünde ABD Başkanı Trump'un açıklamalarına tepki için eylem yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyadan " Türkiye'yi mahvederim" diyerek savurduğu tehdidi protesto etmek ve Fırat'ın doğusuna başlayan Barış Pınarı Harekatına destek olmak amacıyla Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, ABD Büyükelçiliği önünde basın açıklaması gerçekleşti.

Reyhan şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'mizin Fırat'ın doğusundaki PKK varlığını yok etmeye yönelik kararlı tutumu dosta güven düşmana korku vermektedir. Türkiye düşmanları afallamış, Türkiye'yi operasyondan vazgeçirmek için her yolu denemeye başlamışlardır. Türkiye'nin kararlılığı sonucu ABD Başkanı Trump, bölgeden çekileceklerini ilan etmiştir. Türkiye, kendisine yönelen PKK terörünü bertaraf etmek için kimseden izin almak zorunda değildir. Özellikle Suriye'deki varlığı tamamen yasa dışı olan ABD, bu konuda Türkiye'ye şart koşacak pozisyonda hiç değildir. Buradan ABD büyükelçiliği önünden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümete sesleniyoruz. Harekatın amacı; sınırı, kapsamı, yönetimi ve akıbeti belirsiz olan bir güvenli bölge değil. PKK/PYD'den temizlemek ve böylece hem Türkiye'nin güvenliğini sağlamak hem de Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak olmalıdır."

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhuriyetçi Senatör Graham'dan Türkiye'ye tehdit: Cehennemden gelme yaptırımlar takip edecektir
Son dakika! Pentagon'dan Güvenli Bölge Harekatı açıklaması: Askerlerimizi çektik Abdülkadir Parmak'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek! Aziziye Tabyası'nda mayolu fotoğraf çektiren kadın gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 23:07:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Büyükelçiliği önünde Trump'a tepki eylemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]