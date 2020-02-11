ABD Büyükelçiliği: "Rusya, İran Rejimi, Hizbullah, Esad Rejiminin istikrarsızlaştırıcı... - Son Dakika
Son Dakika Politika ABD Büyükelçiliği: 'Rusya, İran Rejimi, Hizbullah, Esad Rejiminin istikrarsızlaştırıcı... - Son Dakika

ABD Büyükelçiliği: "Rusya, İran Rejimi, Hizbullah, Esad Rejiminin istikrarsızlaştırıcı...

6 saat önce

ABD Büyükelçiliği: "Rusya, İran Rejimi, Hizbullah, Esad Rejiminin istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri, BMGK'nın 2254 sayılı kararı uyarınca ateşkesin tüm Suriye'de tesisini ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan yerlerinden edilmiş yüz binlerce insanın güven içinde evlerine dönmelerini engellemektedir.

ABD Büyükelçiliği:

ABD Büyükelçiliği: " Rusya, İran Rejimi, Hizbullah, Esad Rejiminin istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri, BMGK'nın 2254 sayılı kararı uyarınca ateşkesin tüm Suriye'de tesisini ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan yerlerinden edilmiş yüz binlerce insanın güven içinde evlerine dönmelerini engellemektedir." - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:32 Kaynak: İHA
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