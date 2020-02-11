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ABD Büyükelçiliği: "Rusya, İran Rejimi, Hizbullah, Esad Rejiminin istikrarsızlaştırıcı...
6 saat önce
ABD Büyükelçiliği: "Rusya, İran Rejimi, Hizbullah, Esad Rejiminin istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri, BMGK'nın 2254 sayılı kararı uyarınca ateşkesin tüm Suriye'de tesisini ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan yerlerinden edilmiş yüz binlerce insanın güven içinde evlerine dönmelerini engellemektedir.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:32 Kaynak: İHA
ABD Büyükelçiliği: " Rusya, İran Rejimi, Hizbullah, Esad Rejiminin istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri, BMGK'nın 2254 sayılı kararı uyarınca ateşkesin tüm Suriye'de tesisini ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan yerlerinden edilmiş yüz binlerce insanın güven içinde evlerine dönmelerini engellemektedir." - ANKARA
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