ABD Büyükelçiliği sosyal medyadaki iddiaları yalanladı
35 dakika önce
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, "Türkiye'deki ABD vatandaşlarına yönelik acil durum mesajı yayınlandığına dair sosyal medyada yer alan söylentiler gerçek dışıdır.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, " Türkiye'deki ABD vatandaşlarına yönelik acil durum mesajı yayınlandığına dair sosyal medyada yer alan söylentiler gerçek dışıdır." açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:30
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