Son Dakika Haberleri: ABD Büyükelçiliği sosyal medyadaki iddiaları yalanladı
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ABD Büyükelçiliği sosyal medyadaki iddiaları yalanladı

35 dakika önce

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, "Türkiye'deki ABD vatandaşlarına yönelik acil durum mesajı yayınlandığına dair sosyal medyada yer alan söylentiler gerçek dışıdır.

ABD Büyükelçiliği sosyal medyadaki iddiaları yalanladı, System.String[]

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, " Türkiye'deki ABD vatandaşlarına yönelik acil durum mesajı yayınlandığına dair sosyal medyada yer alan söylentiler gerçek dışıdır." açıklamasında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ankara, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:30 
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