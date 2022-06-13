ABD Büyükelçiliği: Terörle Mücadelede NATO Müttefikimiz Türkiye'nin Yanındayız

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerler için bugün sosyal medya hesabında bir taziye mesajı yayınladı. Mesajda şunlar kaydedildi:

Kaynak: ANKA

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