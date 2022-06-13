ABD Büyükelçiliği: Terörle Mücadelede NATO Müttefikimiz Türkiye'nin Yanındayız - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Büyükelçiliği: Terörle Mücadelede NATO Müttefikimiz Türkiye'nin Yanındayız

13.06.2022 18:05
ABD Büyükelçiliği: Terörle Mücadelede NATO Müttefikimiz Türkiye'nin Yanındayız

ABD Büyükelçiliği, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız" denildi.

ABD Büyükelçiliği, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" denildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerler için bugün sosyal medya hesabında bir taziye mesajı yayınladı. Mesajda şunlar kaydedildi:

"ABD Büyükelçiliği olarak, 11-12 Haziran tarihlerinde yürütülen terörle mücadele operasyonları sırasında hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız."

YORUMLAR
500
Geri sayım başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te Karadeniz gazı sisteme girecek Geri sayım başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te Karadeniz gazı sisteme girecek ABD, Türkiye-Yunanistan geriliminde rengini belli etti: Tarafsız olsak Atina'yla anlaşmalar imzalamazdık ABD, Türkiye-Yunanistan geriliminde rengini belli etti: Tarafsız olsak Atina'yla anlaşmalar imzalamazdık
Kaynak: ANKA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Büyükelçiliği: Terörle Mücadelede NATO Müttefikimiz Türkiye'nin Yanındayız - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 22:42:10. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Büyükelçiliği: Terörle Mücadelede NATO Müttefikimiz Türkiye'nin Yanındayız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement