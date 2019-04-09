Son Dakika Haberleri: ABD Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Stout'tan Gso'ya Ziyaret

ABD Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Stout'tan Gso'ya Ziyaret

51 dakika önce

ABD Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Shari Stout ve berberindeki heyet, Gaziantep Sanayi Odasını (GSO) ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile bir araya geldi.

ABD Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Stout'tan Gso'ya Ziyaret, System.String[]
ABD Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Shari Stout ve berberindeki heyet, Gaziantep Sanayi Odasını (GSO) ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile bir araya geldi.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep ile ABD arasındaki ticari iş birliklerini geliştirme noktasında yapılacak çalışmaların konuşulduğu ziyarette, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Ünverdi, kentin üretim ve ihracatı hakkında bilgiler verdi.

Gaziantep'in üreten ve çalışan bir kent olduğunu aktaran Adnan Ünverdi, çok geniş yelpazede üretim yaptıklarını ve ihracat yapan iller sıralamasında 6'ncı sırada yer aldıklarını belirtti.

Gaziantep'in ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında ABD'nin ikinci sırada yer aldığına vurgu yapan Ünverdi, "Mevcut ticaretimizi arttırmaya yönelik Türk ve ABD'li iş adamlarının bir araya gelmesi noktasında işbirliği yapabiliriz. Bu konuda iki ülkede düzenlenecek fuarlara karşılıklı olarak heyetler gönderebiliriz. İhracatı arttırmak için yakın çalışma içinde olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Gaziantep- Kilis arasında yaklaşık 50 milyon metrekare alan üzerine kurulacak Polateli- Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi'ne dünyanın her yerinden yabancı yatırımcıları yatırım yapmaya davet ettiklerini ifade eden Ünverdi, şunları kaydetti:

"Burada elektrikli otomobil üretme hayalimiz var. Kentimizden 180 ülkeye 100'den fazla ürünü ihraç ediyoruz. Parça halı üretiminde dünya üçüncüsü, makarna üretiminde Avrupa ikincisi, nonwoven kumaş üretiminde Türkiye birincisiyiz. Çuval ve ambalajda üretim merkeziyiz. Otomotivde de etkin rol üstlenebiliriz."

Ev sahipliği için Ünverdi'ye teşekkür eden Ticaret Ataşesi Shari Stout da iki ülke arasında ticaret hacmini geliştirmek için destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

ABD Büyükelçiliği Vize Konsolos Yardımcısı Mari Oye, Ticaret Uzmanı Yaprak Çakılcıoğlu, ABD Adana Ekonomi Konsolosu Kara Babrowski ve Ekonomik İşler Uzmanı Mutlu Sevindik ile GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü'nün de hazır bulunduğu ziyaret sonunda, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Ünverdi, ziyareti anısına Ticaret Ataşesi Shari Stout'a yöresel işlemeli bakır vazo hediye etti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:09 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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