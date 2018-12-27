Son Dakika Haberleri: ABD Büyükelçiliği Vize Hizmetlerinin Devam Ettiğini Açıkladı

ABD Büyükelçiliği Vize Hizmetlerinin Devam Ettiğini Açıkladı

52 dakika önce

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD'de federal hükümetin ödenek yokluğundan dolayı kısmen kapanmasına karşın vize ve vatandaşlık hizmetlerinin devam edeceğini açıkladı.

ABD Büyükelçiliği Vize Hizmetlerinin Devam Ettiğini Açıkladı, System.String[]
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD'de federal hükümetin ödenek yokluğundan dolayı kısmen kapanmasına karşın vize ve vatandaşlık hizmetlerinin devam edeceğini açıkladı.

ABD'de federal hükümetin ödenek yokluğu nedeniyle kısmen kapanması, büyükelçiliğin sosyal medya hesabını etkiledi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD'de federal hükümetin ödenek yokluğundan dolayı kısmen kapanması nedeniyle bu hesap düzenli olarak güncellenmeyecektir. Acil emniyet ve güvenlik bilgileri hariç tüm işlemler yeniden başlayana kadar bu hesabı güncellemeyeceğiz. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Vize ve ABD vatandaşlık hizmetlerine ilişkin ise, "ABD'de federal hükümetin ödenek yokluğu nedeniyle kısmen kapanmasına karşın Türkiye'deki ABD misyonunun konsolosluk bölümlerinde vize ve ABD vatandaşlık hizmetleri verilmektedir. Vize hizmetleri ABD Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunda, ABD vatandaşlık hizmetleri ise ABD Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu ve Adana Konsolosluğunda devam edecektir" duyurusu yapıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:50 Kaynak: İHA

Ankara, Vize, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
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