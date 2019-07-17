ABD Büyükelçiliğinden Erbil'deki saldırıya kınama
1 saat önce
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Erbil'de Türk diplomatlara yönelik silahlı saldırıyı kınadı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:00 Kaynak: İHA
ABD'nin Ankara
Büyükelçiliği, Erbil
'de Türk diplomatlara yönelik silahlı saldırıyı kınadı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
'nin (IKBY) başkenti Erbil'de Türk diplomatlara yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Erbil'deki menfur saldırıda hayatını kaybeden Türkiye
Başkonsolosluğu görevlisinin ailesi, yakınları ve meslektaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
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