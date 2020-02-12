ABD Büyükelçiliğinden İdlib paylaşımı: "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" - Son Dakika
Son Dakika Politika ABD Büyükelçiliğinden İdlib paylaşımı: 'NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız' - Son Dakika

ABD Büyükelçiliğinden İdlib paylaşımı: "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız"

6 saat önce

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan olaylara ilişkin video paylaşımında bulundu.

ABD Büyükelçiliğinden İdlib paylaşımı:

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan olaylara ilişkin video paylaşımında bulundu. Videoda "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" mesajı verildi.


ABD Ankara Büyükelçiliği, "Eye On Idlıb" yani "Gözler İdlib'in Üzerinde" başlıklı videosunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. Videolu mesajda "Suriye'de barışın tesis edilmesi ve sivilleri hedef alan Esed rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleşmesine karşı çıkmak için ABD'nin elindeki tüm gücü kullanacağı" belirtildi. Ayrıca videoda "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" deenildi. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ankara, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:48 Kaynak: İHA
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