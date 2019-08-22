ABD büyükelçiliğinden terör saldırısına kınama
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Ankara ABD Büyükelçiliği Şırnak'taki terör saldırısı sonrasında twitter hesabı üzerinden olayı kınayan paylaşımda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:48 Kaynak: İHA
Ankara ABD Büyükelçiliği Şırnak'taki terör saldırısı sonrasında twitter hesabı üzerinden olayı kınayan paylaşımda bulundu. Twitter paylaşımında, "Şırnak'taki terörle mücadele operasyonunda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. ABD, PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği bu saldırıyı kınamakta; terörle mücadelede Türkiye'nin yanında yer almaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
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