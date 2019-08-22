Son Dakika Haberleri: ABD büyükelçiliğinden terör saldırısına kınama
Son Dakika 3. Sayfa Haber

ABD büyükelçiliğinden terör saldırısına kınama

1 saat önce

Ankara ABD Büyükelçiliği Şırnak'taki terör saldırısı sonrasında twitter hesabı üzerinden olayı kınayan paylaşımda bulundu.

ABD büyükelçiliğinden terör saldırısına kınama, System.String[]

Ankara ABD Büyükelçiliği Şırnak'taki terör saldırısı sonrasında twitter hesabı üzerinden olayı kınayan paylaşımda bulundu. Twitter paylaşımında, "Şırnak'taki terörle mücadele operasyonunda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. ABD, PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği bu saldırıyı kınamakta; terörle mücadelede Türkiye'nin yanında yer almaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Twitter, Ankara, Şırnak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Atatürk Orman Çiftliği arazisi için yürütmeyi durdurma kararı verildi
Kayyum atamasına destek verdi, otomobili kundaklandı Şehidin eşi Şehit Yanık'ı üniforma ile karşıladı ABD Başkanı Donald Trump, doğum yoluyla vatandaşlık hakkını kaldıracak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 16:19:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD büyükelçiliğinden terör saldırısına kınama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]