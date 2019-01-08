ABD Büyükelçiliğine Ateş Açılmasıyla İlgili Dava

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine 20 Ağustos 2018'de ateş açan sanıklardan Osman Gündaş'ın patronu olan ve FETÖ yöneticiliği ile de suçlanan tutuklu sanık Ersin Bayram'ın mal varlığının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilmesi kararlaştırıldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine 20 Ağustos 2018'de ateş açan sanıklardan Osman Gündaş'ın patronu olan ve FETÖ yöneticiliği ile de suçlanan tutuklu sanık Ersin Bayram'ın mal varlığının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilmesi kararlaştırıldı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" iddiasının yanı sıra "yabancı devlete karşı diğer hasmane hareketlerde bulunma", "birden fazla kişi ile silahla tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "kamu malına zarar verme" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 55 yıla kadar hapsi istenen sanık Bayram'a ait taşınır ve taşınmaz mal varlığının TMSF'ye geçmesine hükmetti.



İddianamede, Bayram'ın, darbe girişiminden sonra örgüt mensuplarının yurt dışına kaçmasına yardımcı olduğu, FETÖ üyeliğinden cezaevine girenlerle işten atılanlara yardım ettiği aktarılan iddianamede, Bayram'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimat içerikli vaazlarının yayınlandığı uygulamayı kullandığı ve internet trafik bilgisine göre de internetten FETÖ'nün filmlerini araştırdığı belirtildi.



FETÖ'nün hiyerarşik yapısında yer alan "Abi" statüsünü kullandığı tespit edilen Bayram'ın FETÖ üyelerinin kripto haberleşme programlarından önce kullandığı "Kakao Talk" ve "Wickr Me" isimli mesajlaşma programlarını da telefonuna indirdiği vurgulandı.

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