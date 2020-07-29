ABD Büyükelçisi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti - Son Dakika

ABD Büyükelçisi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti

İSTANBUL - ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, ziyaret etti. Büyükçekçinin ziyareti sırasında içeriye vatandaşlar alınmadı. Bir süre içeride kalan Büyükelçi David M. Satterfield, cami hakkında bilgi aldı. Büyükelçi daha sonra beraberindeki heyetle birlikte camiden ayrıldı.