ABD Büyükelçisi Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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ABD Büyükelçisi Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
6 saat önce
AMERİKA Birleşik Devletleri(ABD) Ankara Büyükelçisi David M.Satterfield, İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:23 Kaynak: DHA
AMERİKA Birleşik Devletleri(ABD) Ankara
Büyükelçisi David M.Satterfield, İstanbul
Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
'nu makamında ziyaret etti.
ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Saraçhane'deki makamında gerçekleşen görüşmeye ilişkin Ekrem İmamoğlu, "Kendilerinin ziyaret talepleri bizi çok mutlu etmiştir. Bundan sonraki süreçte de iki ülke arasındaki ilişkilerde ve özellikle İstanbul'u unutmadan çok başarılı bir dönem diliyorum. Bu başarı, hem iki ülke ilişkisi açısından hem de bu bölge açısından çok önemli. Kendilerini ağırlamaktan ve hatırı büyük alan Türk Kahvesi ısmarlamaktan büyük keyif alacağım" dedi. Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının ardından görüşme basına kapalı olarak devam etti.
- İstanbul
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