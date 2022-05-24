ABD Büyükelçisi Jeffry Flake, Babacan'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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ABD Büyükelçisi Jeffry Flake, Babacan'ı Ziyaret Etti

24.05.2022 17:00
ABD Büyükelçisi Jeffry Flake, Babacan'ı Ziyaret Etti

ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti.

ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezinde bugün ziyaret etti. ABD Büyükelçiliği'nin görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında şöyle denildi:

"Büyükelçi Flake, bugün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi. Görüşmede ABD- Türkiye ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu."

YORUMLAR
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Ali Babacan: Uluslararası yatırımcılar, mevcut yönetim artık bitiyor bunu görüyorlar! Bize yeni hükümeti soruyorlar Ali Babacan: Uluslararası yatırımcılar, mevcut yönetim artık bitiyor bunu görüyorlar! Bize yeni hükümeti soruyorlar
Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: ABD Büyükelçisi Jeffry Flake, Babacan'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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