ABD Büyükelçisi Satterfield, ABD Senatosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili aldığı karara karşı Dışişleri... - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Büyükelçisi Satterfield, ABD Senatosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili aldığı karara karşı Dışişleri... - Son Dakika

ABD Büyükelçisi Satterfield, ABD Senatosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili aldığı karara karşı Dışişleri...

6 saat önce

ABD Büyükelçisi Satterfield, ABD Senatosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili aldığı karara karşı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

ABD Büyükelçisi Satterfield, ABD Senatosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili aldığı karara karşı Dışişleri..., System.String[]

ABD Büyükelçisi Satterfield, ABD Senatosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili aldığı karara karşı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:58 Kaynak: AA
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