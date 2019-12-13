ABD Büyükelçisi Satterfield, ABD Senatosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili aldığı karara karşı Dışişleri... - Son Dakika

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ABD Büyükelçisi Satterfield, ABD Senatosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili aldığı karara karşı Dışişleri...
6 saat önce
ABD Büyükelçisi Satterfield, ABD Senatosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili aldığı karara karşı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:58 Kaynak: AA
ABD Büyükelçisi Satterfield, ABD Senatosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili aldığı karara karşı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
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