ABD büyümesi beklentilerin altında kaldı
1 saat önce
ABD, 4. çeyrekte yüzde 2,2 ile yüzde 2,4 şeklindeki beklentinin altında büyüme performansı gösterdi.
ABD
, 4. çeyrekte yüzde 2,2 ile yüzde 2,4 şeklindeki beklentinin altında büyüme performansı gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:42
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