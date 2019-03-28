Son Dakika Haberleri: ABD büyümesi beklentilerin altında kaldı

ABD büyümesi beklentilerin altında kaldı

1 saat önce

ABD, 4. çeyrekte yüzde 2,2 ile yüzde 2,4 şeklindeki beklentinin altında büyüme performansı gösterdi.

ABD büyümesi beklentilerin altında kaldı, System.String[]
ABD, 4. çeyrekte yüzde 2,2 ile yüzde 2,4 şeklindeki beklentinin altında büyüme performansı gösterdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:42 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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