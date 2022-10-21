ABD Çad'daki şiddet olaylarını kınadı - Son Dakika
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ABD Çad'daki şiddet olaylarını kınadı

21.10.2022 01:40
ABD Çad'daki şiddet olaylarını kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Çad'da 18 aylık geçiş döneminin uzatılmasından sonra düzenlenen protestolarda yaşanan çatışmaları kınadıklarını ve tarafları itidale çağırdıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Çad'da 18 aylık geçiş döneminin uzatılmasından sonra düzenlenen protestolarda yaşanan çatışmaları kınadıklarını ve tarafları itidale çağırdıklarını açıkladı.

Çad'daki olaylar üzerine yazılı açıklama yapan Dışişleri Sözcüsü Price, "ABD, Çad'da bugün sona eren 18 aylık geçiş döneminin uzatılmasını protesto eden göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmaları kınıyor. Can kaybı haberlerinden derin endişe duyuyoruz ve tüm tarafları durumu sakinleştirmeye ve itidalli davranmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü, çatışmaları tırmandıranlardan hesap sorulmasını istediklerini kaydederken, tarafların diyaloğa, ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkı da dahil olmak üzere insan haklarına saygıya öncelik vermeleri gerektiğine dikkati çekti.

ABD'nin Çad'da geçiş sürecini desteklediğini ve Askeri Geçiş Konseyi üyelerinin seçimlerde aday olmayacaklarına yönelik taahhütleri yerine getirmesini hatırlatan Price, "ABD Büyükelçiliği ana kapısı önünde sivil kıyafetli ve özel araçlı saldırganların polis kontrol noktalarından geçerek dört kişiyi öldürdüğü saldırıyı da kınıyoruz. Protestolara katılan göstericilerin elçilik mülküne girmesini ayrıca kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, eski Devlet Başkanı İdris Debi İtno'nun geçen yıl cephe hattında isyancılarca öldürülmesinden sonra iktidara gelen Askeri Geçiş Konseyinin (AGK) söz verdiği 18 aylık geçiş döneminin bugün sona ermesi dolayısıyla muhalefetin çağrısı üzerine başkent Encemine'de yüzlerce kişi sokaklara dökülmüş, polis göstericilere gerçek mermiyle müdahale etmişti.

Babasından sonra iktidarı devralan general Muhammed İdris Debi Itno'nun geçici cumhurbaşkanı seçilmesi, iktidarı 2 yıl sonra yapılacak seçimlerin ardından devretme kararı ve yeniden seçilebilmesinin önünün açılması muhalefetin tepkisine neden olmuştu.

Muhalefetteki Değişim Partisi lideri Succes Masara, Debi'yi "Çadlıları öldürmekle" suçlamıştı.

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, polisin göstericilere karşı şiddet kullanmasını kınamıştı.

Kaynak: AA
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