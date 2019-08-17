ABD Cebelitarık'tan bırakılması beklenen İran tankeri için yakalama kararı çıkarttı

ABD Adalet Bakanlığı, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık'tan bırakılması beklenen İran tankeri Grace 1 için yakalama kararı çıkarttı.

Cuma günü Washington'da bir federal mahkeme tarafından verilen kararda "Birleşik Devletleri Kolluk Kuvveti Hizmeti veya yasa tarafından yetkilendirilmiş herhangi bir görevliden" bu emri uygulaması talep ediliyor.

Tankerin yanı sıra içindeki petrole de el konulmasını talep eden karar, bir ABD bankasında İran şirketi Paradise Global Trading LLC ile ilişkili olduğu öne sürülen bir hesaptaki 995 bin dolara el konulmasını da içeriyor.

ABD Adalet Bakanlığı geminin Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı ihlal ederek banka dolandırıcılığı, para aklama ve terörizmle ilgili suçlara karıştığını savunuyor.

2,1 milyon varil petrolün bulunduğu gemiye, Suriye'ye petrol taşıyarak Esad hükümetine yönelik yaptırımları delme suçlamasıyla 4 Temmuz'da el konulmuştu. Bunu "yasadışı" bir uygulama olarak niteleyen İran da Hürmüz Körfezi'nde bir İngiliz bandıralı gemiye el koymuştu.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi Perşembe günü geminin Suriye'ye gitmeme karşılığında serbest bırakılmasına karar vermiş, ABD'den gelen bir son dakika itirazını ise reddetmişti.

Cebelitarık'ın özerk hükümeti, İran'dan Grace 1'in AB yaptırımları altında bulunan Suriye gibi bir ülkeye gitmeyeceğinin sözünü aldıklarını söylemişti.