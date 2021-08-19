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ABD CENTCOM Komutanı McKenzie, Katar Genelkurmay Başkanı Ganim ile görüştü - Son Dakika

ABD CENTCOM Komutanı McKenzie, Katar Genelkurmay Başkanı Ganim ile görüştü

19.08.2021 00:44
ABD CENTCOM Komutanı McKenzie, Katar Genelkurmay Başkanı Ganim ile görüştü, System.String[]

Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim ile ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, iki ülke arasında ortak ilgi alanına giren konuları değerlendirdi.

Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim ile ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, iki ülke arasında ortak ilgi alanına giren konuları değerlendirdi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, McKenzie başkent Doha'da Ganim ile bir araya geldi.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinden bir kaç gün sonra gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında ortak ilgi alanına giren konuların ele alındığı kaydedildi. Görüşmeye ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Associated Press (AP) haber ajansına göre, McKenzie 16 Ağustos'ta Taliban yetkilileriyle Doha'da "ABD'nin tahliye operasyonuna karışmamaları" konusunda yüz yüze görüşmüştü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD CENTCOM Komutanı McKenzie, Katar Genelkurmay Başkanı Ganim ile görüştü - Son Dakika


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