ABD CENTCOM Komutanı, Suriye'de daha ne kadar kalacaklarını bilmediğini söyledi - Son Dakika

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, Amerikan askerlerinin Suriye'de daha ne kadar kalacağını bilmediğini ve bunun Washington'daki politika yapıcılarının kararına bağlı olduğunu belirtti.

McKenzie, Orta Doğu'daki gelişmeler üzerine değerlendirme yapmak üzere ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) çevrim içi basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin Irak ve Suriye'deki askeri varlığını daha ne kadar sürdüreceğine ilişkin soruya yanıt veren McKenzie, Bağdat yönetiminin daveti üzerine Irak'ta olduklarını söyledi.

McKenzie, Irak yönetiminin sadece ABD'nin değil, NATO'nun da ülkede askeri varlığını sürdürmesini istediğine işaret etti.

ABD'nin yakın zamanda Irak'la stratejik diyalog toplantıları gerçekleştirdiğini ve ülkede ABD kuvvetleriyle ilgili her düzenlemenin Irak yönetimi ile istişare edilerek yapılacağını belirten McKenzie, "Gelecekte elbette ki uzun dönem için normal bir güvenlik iş birliği anlaşması ve konuşlanma olmasını istiyoruz." dedi.

McKenzie, Suriye'de ise DEAŞ'ı tamamen bitirme görevleri olduğunu ileri sürdü.

Suriye'de "SDG" ismini kullanan YPG/ PKK'nın işgalindeki topraklarda mülteci ve DEAŞ mensuplarının tutulduğu hapishanelere işaret eden McKenzie, "Suriye'de ne kadar kalacağımızı bilmiyorum. Bunu ben bilmiyorum. En nihayetinde bu bir politik karar olarak ABD yönetimi tarafından sahadaki duruma göre alınacak." diye konuştu.

McKenzie, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Suriye'de Rus destekli güçlerin veya Rus güçlerinin ABD askerlerine yönelik herhangi bir tehdidinin söz konusu olup olmadığı sorusuna, "Irak ve Suriye'deki komutanlarımla konuştum. Olabilecek her şeye karşı hazırlıklıyız. Rusya'nın Irak veya Suriye'de gerilimi tırmandırma niyetine dair herhangi bir işaret görmedik ama tabii ki şayet böyle bir durum olursa buna hazırız." yanıtını verdi.

Birader ile Kabil üzerine anlaşmasından pişman değil

Afganistan üzerine de değerlendirmelerde bulunan McKenzie, ülkede DEAŞ-H'nin güç toplamaya çalıştığını ve 12 ile 18 ayda ABD veya Batı'nın menfaatlerine karşı eylem yapabilecek güce erişebileceğinden endişeli olduklarını söyledi.

Afganistan'dan çekilme sürecinde Taliban'ın liderlerinden Abdülgani Birader ile görüşmesinde, Taliban'ın Kabil'in kontrolünü çekilme süresince ABD'ye vermeyi teklif ettiği halde kendisinin sadece Hamid Karzai Havalimanı'nın kontrolünü istediği hatırlatılan McKenzie'ye, çekilmede ortaya çıkan kaostan sonra bu görüşünden dolayı pişman olup olmadığı, Kabil'in tamamını Taliban'dan istemesinin daha doğru olup olmayacağı soruldu.

ABD'li General, kesin bir dille bu görüşü reddederek, şunları kaydetti:

"Bu fikri kesinlikle reddediyorum, size nedenini açıklayayım. Ben ciddi bir teklif istiyordum ve bu teklif üzerine çok düşünülmeden yapılan bir teklifti. Şu anda daha net görüyoruz ki; Birader, o gün Taliban'ın içindeki radikal kanat için konuşmuyordu. Bu sözünü tutabileceğine inanmıyorduk. Şayet ciddi bir teklif olsaydı da birincisi çok daha büyük bir ABD gücüne ihtiyaç olacaktı. En az bir tümen gerekirdi bu görev için. Taliban da buna uymayacaktı. Dolayısıyla bu fikri kesinlikle kabul etmiyorum."