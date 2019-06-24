ABD çeyrek finalde
8 dakika önce
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD, İspanya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale çıkmayı başardı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:15 Kaynak: İHA
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD, İspanya
'yı 2-1 yenerek çeyrek finale çıkmayı başardı. Bu yıl Fransa
'nın ev sahipliğinde 8.'si düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri
(ABD), son 16 turu mücadelesinde İspanya ile karşı karşıya geldi. ABD, Auguste Delaune Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Bu zorlu maçta Amerika Birleşik Devletleri'ne galibiyeti getiren golleri 7. ve 75. dakikalarda Rapinoe kaydetti. İspanya'nın tek golü ise 9. dakikada Hermoso'dan geldi. ABD, çeyrek finalde Fransa ile karşılaşacak.
(İHA)
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Suudi Arabistan'da "İran'a karşı koalisyon" arıyor
Trump, faizleri düşürmemesi nedeniyle ABD Merkez Bankasını eleştirdi
ABD Başkanı Trump'tan İran'a yeni hamle!
Beşiktaş, Tyler Boyd transferinde mutlu sona ulaştı