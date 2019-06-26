Son Dakika Haberleri: ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları küresel büyümeyi azaltacak
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ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları küresel büyümeyi azaltacak

1 saat önce

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin Çin'den yapılan 300 milyar dolarlık ithalata yüzde 25 vergi uygulamasının, 2020 yılında küresel ekonomik büyümenin 0,4 puan azalmasına neden olabileceğini duyurdu.

ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları küresel büyümeyi azaltacak, System.String[]
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin Çin'den yapılan 300 milyar dolarlık ithalata yüzde 25 vergi uygulamasının, 2020 yılında küresel ekonomik büyümenin 0,4 puan azalmasına neden olabileceğini duyurdu.
Fitch'ten yapılan açıklamada, küresel ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelere yer verildi.
Açıklamada, ABD'nin Çin'den yapılan 300 milyar dolarlık ithalata yüzde 25 vergi uygulamasının, 2020 yılında küresel ekonomik büyümenin 0,4 puan azalmasına neden olabileceği belirtildi.
Son küresel ekonomik görünüm raporuna kıyasla küresel ekonomi için bu yıl büyüme tahmininin yüzde 2,8'den yüzde 2,7'ye, gelecek yıl için de yüzde 2,7'den yüzde 2,4'e çekildiği bildirilen açıklamada, 2020 yılında Çin'in ekonomik büyümesinin 0,6 puan, ABD'nin ise 0,4 puan azalmasının beklendiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:12 Kaynak: AA
Fitch, Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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