ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları küresel büyümeyi azaltacak
2 saat önce
Fitch Ratings, ABD'nin Çin'den yapılan 300 milyar dolarlık ithalata yüzde 25 vergi uygulamasının, 2020 yılında küresel ekonomik büyümenin 0,4 puan azalmasına neden olabileceğini duyurdu.
Fitch
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:53
Ratings, ABD'nin Çin'den yapılan 300 milyar dolarlık ithalata yüzde 25 vergi uygulamasının, 2020 yılında küresel ekonomik büyümenin 0,4 puan azalmasına neden olabileceğini duyurdu.
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