ABD, Çin'den tahliye ettiği vatandaşlarını karantina merkezlerine sevk ediyor - Son Dakika
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ABD, Çin'den tahliye ettiği vatandaşlarını karantina merkezlerine sevk ediyor

15 dakika önce

SAN ABD, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'in Vuhan kentinden tahliye ettiği vatandaşlarını ülkede içinde askeri üslerde kurduğu karantina merkezlerine sevk ediyor.

ABD, Çin'den tahliye ettiği vatandaşlarını karantina merkezlerine sevk ediyor, System.String[]

SAN ABD, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'in Vuhan kentinden tahliye ettiği vatandaşlarını ülkede içinde askeri üslerde kurduğu karantina merkezlerine sevk ediyor.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) yapılan açıklamada, dün Vuhan'dan tahliye edilen 800'den fazla kişinin ülkeye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada tahliye edilenlerin, ülkenin farklı yerlerindeki askeri üslerde kurulan karantina merkezlerine sevk edildiği belirtildi.

CDC Yüksek Riskli Hastalık Mikropları ve Hastalık Bilimi Direktör Yardımcısı Dr. Jennifer McQuiston, dün Texas eyaletine bağlı San Antonio şehrindeki Lackland Air Force Base'e inen tahliye uçağıdaki 100 kadar yolcunun üste müşahede altına alındığını, geri kalan yolcuların uçakla Nebraska eyaletinin Omaha şehrindeki Ulusal Muhafız Eğitim Üssü'nde kurulan karantina merkezine sevk edildiğini aktardı.

Öte yandan Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrindeki bir askeri üste kurulan karantina merkezinin de Vuhan'dan tahliye edilen 65 kişiyi kabul ettiği ifade edildi. San Diego'daki üsse çarşamba günü 160 kişiyi taşıyan bir tahliye uçağı inmişti.

Kaliforniya eyaletindeki March Hava İhtiyat Üssü ve Travis Hava Üssü'nde de Vuhan'dan gelen vatandaşlar için karantina merkezleri kurulmuştu.

Tahliye edilenler koronavirüsün azami kuluçka süresi olan 14 gün boyunca karantinada tutulacak.

Yeni tip koronavirüs salgını

Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmeye başlamıştı.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

Çin dışında 24 ülkeye ve Tayvan Adası'na yayılan salgın nedeniyle Çin'de 723, Filipinler'de ise 1 kişi hayatını kaybetmişti. Dünya genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 34 bin 827'ye ulaşmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:28 Kaynak: AA
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