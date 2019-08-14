Son Dakika Haberleri: ABD, Çin'e bazı ek vergileri erteledi
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ABD, Çin'e bazı ek vergileri erteledi

43 dakika önce

ABD yönetimi, Çin'den gelen başta bilişim-teknoloji ürünleri olmak üzere spesifik bazı ürünlere ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulamasını erteledi.

ABD, Çin'e bazı ek vergileri erteledi, System.String[]
ABD yönetimi, Çin'den gelen başta bilişim-teknoloji ürünleri olmak üzere spesifik bazı ürünlere ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulamasını erteledi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 
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