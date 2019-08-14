ABD, Çin'e bazı ek vergileri erteledi

ABD yönetimi, Çin'den gelen başta bilişim-teknoloji ürünleri olmak üzere spesifik bazı ürünlere ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulamasını erteledi.

ABD yönetimi, Çin'den gelen başta bilişim-teknoloji ürünleri olmak üzere spesifik bazı ürünlere ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulamasını erteledi.

Haber Yayın Tarihi:

Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu

Mikrofonu açık kalan Türk-İş Başkanı, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi

Liverpool ile Chelsea maçında sahaya atlayan taraftarın YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz olduğu ortaya çıktı