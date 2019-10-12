ABD, Çin'e gümrük tarifesi artışını askıya aldı
24 dakika önce
ABD, Çin'den ithal teknoloji ürünlerine getirmeyi planladığı tarife artışını erteleme kararı aldı.
ABD, Çin'den ithal teknoloji ürünlerine getirmeyi planladığı tarife artışını erteleme kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:41
ABD'den gözdağı: Türk ekonomisinin fişini çekebiliriz Pentagon'dan "harekata son verin" çağrısı ABD gözlem noktasına ateş açılmasıyla ilgili ABD ve Türk yetkililerden açıklama geldi ABD Merkez Bankası 60 milyar dolarlık tahvil alımı yapacak