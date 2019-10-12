Son Dakika Haberleri: ABD, Çin'e gümrük tarifesi artışını askıya aldı
Son Dakika Ekonomi ABD, Çin'e gümrük tarifesi artışını askıya aldı

ABD, Çin'e gümrük tarifesi artışını askıya aldı

24 dakika önce

ABD, Çin'den ithal teknoloji ürünlerine getirmeyi planladığı tarife artışını erteleme kararı aldı.

ABD, Çin'e gümrük tarifesi artışını askıya aldı, System.String[]

ABD, Çin'den ithal teknoloji ürünlerine getirmeyi planladığı tarife artışını erteleme kararı aldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:41 
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