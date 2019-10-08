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ABD-Çin gerginliği NBA'a sıçradı

56 dakika önce

NEW Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ın genel müdürünün Hong Kong'daki gösterilere destek veren Twitter paylaşımın ardından Çin Basketbol Ligi, bu takımla bağlarını askıya alma kararı aldı, bazı televizyon kanalları, takımın oyunları yayımlamayacağını duyurdu,...

ABD-Çin gerginliği NBA'a sıçradı, System.String[]

NEW Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ın genel müdürünün Hong Kong'daki gösterilere destek veren Twitter paylaşımın ardından Çin Basketbol Ligi, bu takımla bağlarını askıya alma kararı aldı, bazı televizyon kanalları, takımın oyunları yayımlamayacağını duyurdu, bazı şirketler ise sponsorluklarını geri çekti.,

Houston Rockets Genel Müdürü Daryl Morey'nin Hong Kong'daki gösterilere destek veren "Özgürlük için mücade, Hong Kong'a destek" Twitter paylaşımı Çin'de tepkilere neden oldu.

Çin Basketbol Ligi, Houston Rockets ile bağlarını askıya aldı, bazı televizyon kanalları, Houston Rockets'ın maçlarını yayımlamayacağını duyurdu, bazı şirketler ise sponsorluklarını geri çekti.

Gelen tepkiler üzerine NBA ise geri adım attı ve Houston Rockets Genel Müdürü Morey'nin paylaşımından üzüntü duyduklarını belirten bir açıklama yaptı. Morey ise Twitter paylaşımını sildi.

Öte yandan ABD medyasında yer alan haberlere göre, Missouri Senatörü Cumhuriyetçi Josh Hawley ise NBA'i çıkarları için Çin'e "boyun eğmekle" suçladı ve NBA'a Çin'deki sezon öncesi maçlarını iptal etmesi çağrısında bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:20 Kaynak: AA
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