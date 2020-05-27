ABD-Çin gerginliğinin artmasıyla petrol fiyatları düştü - Son Dakika

ABD-Çin gerginliğinin artmasıyla petrol fiyatları düştü

ABD ile Çin arasındaki Hong Kong'un ulusal güvenlik yasası üzerinde odaklanan yeni gerginliğinin giderek tırmanmasının etkisiyle petrol fiyatları düştü.

ABD-Çin gerginliğinin artmasıyla petrol fiyatları düştü, System.String[]

ABD ile Çin arasındaki Hong Kong'un ulusal güvenlik yasası üzerinde odaklanan yeni gerginliğinin giderek tırmanmasının etkisiyle petrol fiyatları düştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'in olası müdahalelerine karşı ülkesinin tepkisinin "çok güçlü" olacağı uyarısı yapması, küresel petrol piyasalarında talep düşüşü kaygılarını güçlendirdi.

Petrol yatırımcıları, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerginliğin, Covid-19 pandemisi nedeniyle bastırılan talebin, dünya genelinde ekonomik sınırlamaların kalkmasıyla artacağına ilişkin beklentileri bastırdığına dikkat çekiyor.

Gelişmelerle Brent petrolün Temmuz teslimi fiyatları yüzde 0.55 düşüşle 35.07 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolün aynı vadeli fiyatları da yüzde 0.76 düşüşle 34.09 dolara kadar indi.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 08:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi ABD-Çin gerginliğinin artmasıyla petrol fiyatları düştü - Son Dakika Ekonomi

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