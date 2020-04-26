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ABD, Çin'i koronavirüs araştırmalarını çalma girişiminde bulunmakla suçladı
6 saat önce
Yetkililerin Covid-19 pandemisi sonrası ülkedeki kurumlara ve sağlık kuruluşlarına yönelik siber saldırıların arttığı uyarısı yaptığı Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Trump yönetimi, Çin'i koronavirüs araştırmalarını çalma girişiminde bulunmakla suçladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Trump yönetimi Çin'i koronavirüs araştırmalarını çalma girişiminde bulunmakla suçladı.
Yetkililer hastaneler, araştırma laboratuvarları ve ilaç şirketlerinin tümünün koronavirüs sonrası artan bir ivmeyle siber saldırılara maruz kaldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 02:21
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