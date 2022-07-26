ABD, Çin'i Myanmar'daki siyasi idamları kınamaya çağırdı - Son Dakika
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ABD, Çin'i Myanmar'daki siyasi idamları kınamaya çağırdı

26.07.2022 09:45
ABD, Çin'i Myanmar'daki siyasi idamları kınamaya çağırdı

ABD, Çin'i askeri darbe yapılan Myanmar'da bir süredir cezaevinde tutulan ve aralarında eski milletvekilinin de bulunduğu darbe karşıtı 4 kişinin idam edilmesini kınamaya çağırdı.

ABD, Çin'i askeri darbe yapılan Myanmar'da bir süredir cezaevinde tutulan ve aralarında eski milletvekilinin de bulunduğu darbe karşıtı 4 kişinin idam edilmesini kınamaya çağırdı.

BBC'nin haberine göre, ? ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, Çin'in Myanmar'ı diğer ülkelerden daha çok etkileyebileceğini vurgulayarak, Çin'den Myanmar üzerindeki baskıyı artırmasını istedi.

Price "Bütün ülkeleri daha fazlasını yapmaya çağırıyoruz. Biz de daha fazlasını yapacağız." ifadesini kullanarak, Çin'i kınamaya çağırdı.

Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Çin'in diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmediğini kaydetti.

Cao, idamlara ilişkin soruya, "Myanmar'ın sorunları çözmesi için kendi kanunlarını ve anayasasını kullanması gerektiği" yanıtını verdi.

Myanmar'da 1 Şubat 2021 askeri darbesi sonrası tutuklanan ve aralarında eski iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinden (NLD) milletvekilin de bulunduğu 4 kişi, yargılandıkları askeri mahkemenin emriyle dün idam edilmişti.

Askeri yönetim yaptığı açıklamada, infazların nerede gerçekleştiğine dair bilgi vermemişti.

Açıklamada mahkumların "şiddet içeren ve insanlık dışı terör cinayetlerini planladıkları ve yönettikleri" için "yasal prosedürlere uygun olarak" idam edildiği kaydedilmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 2 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi ise halen içeride tutuluyor.

Askeri mahkemeler, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.

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Kaynak: AA

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